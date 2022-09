Japonsko od 11. října uvolní podmínky pro příjezd ze zahraničí

Od 11. října budou smět cestovat do Japonska i zahraniční turisté, kteří nebudou součástí organizovaných skupin. Vláda také zruší limit 50.000 příjezdů denně či dodatečné požadavky na udělení víz zavedené během pandemie covidu-19. Od října tak turisté, kteří budou chtít navštívit Japonsko, už nebudou muset rezervovat ubytování skrze cestovní agentury.

„Doufám, že toho mnoho lidí využije,“ uvedl premiér Kišida s tím, že vláda chce podpořit odvětví zábavy a cestovního ruchu. Právě firmy z těchto odvětví vyzvaly vládu, aby cestovní omezení zrušila, protože počty případů nákazy koronavirem klesají. Od 11. října Japonsko také spustí kampaň, jejímž cílem bude nalákat opět do země turisty ze zahraničí.

Od konce srpna počet nových případů nákazy koronavirem klesl na třetinu. Na konci minulého měsíce průměrný denní přírůstek činil zhruba 220.000 případů, ve středu to bylo 70.000 případů, ukazují statistiky serveru Our World in Data.