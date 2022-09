Šéf WHO: Konec pandemie covidu je na dohled

Každá země by podle WHO měla usilovat o to, aby měla proočkovaných 70 procent obyvatel a sto procent starších lidí a zdravotnického personálu.

Dlouhý covid v prvních dvou letech pandemie, tedy do jara letošního roku, postihl přibližně 17 milionů obyvatel evropského regionu WHO, k němuž patří 53 zemí, včetně Izraele a států Střední Asie. Vyplývá to z modelování provedeného pro WHO.