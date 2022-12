V souvislosti s protesty hrozí poprava několika Íráncům, uvedli aktivisté

Organizace Amnesty International informovala o tom, že se Írán nyní chystá popravit 22letého Máhána Sadrata, pouhý měsíc po „hrubě nespravedlivém“ procesu. Sadrat byl odsouzen za to, že během protestů vytáhl nůž, což je obvinění, které muž u soudu důrazně odmítl. V sobotu byl Sadrat převezen do jiné věznice, což by mohlo naznačovat, že „poprava bude vykonána velmi brzy“, dodala Amnesty International.