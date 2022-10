Heger ani po vraždě v Bratislavě nemluví o LGBTI, na sociální síti to schytal

Diskutující upozorňují, že tento výraz používají náboženské skupiny odsuzující lidi z LGBTI komunity. „Přesně to jsem čekal, že nedokážete ani vyslovit, že šlo o LGBTI lidi,“ uvedl jeden z diskutujících.

„Chtěl bych vidět váš status, kdyby zabili dva lidi v kostele. To by byl asi upřímnější status, že?“ klade si otázku dodala další diskutující.

„Jsem gay a do mého způsobu života vám nic není. My jsme také lidé, kteří mají city, milujeme a chceme být milováni. Chceme se cítit bezpečně,“ uvedl diskutující.

„Způsob života? To nemyslíte vážně. Ani v takovýchto chvílích nedokážete napsat, že šlo o útok kvůli sexuální orientaci. Dva mladí lidé zemřeli kvůli své identitě, nikoliv kvůli způsobu života. Stydím se za vás,“ napsala předsedovi vlády místopředsedkyně mimoparlamentní strany Progresivní Slovensko Lucia Plaváková, která netají, že je součástí LGBTI komunity.

Spôsob života, @eduardheger ? To nemyslíte vážne! Ani v takejto chvíli neviete napísať, že išlo o útok kvôli sexuálnej orientácii! Dvaja mladí ľudia zomreli kvôli svoje identite. Nie kvôli spôsobu života. Hanbím sa za Vás. pic.twitter.com/WowK50fXot

Po vlně kritiky Hegerův příspěvek z Facebooku zmizel. Na tiskové konferenci se už vyjádřil jinak. „Vyhasli dva nevinné životy, a to proto, že byly součástí LGBTI komunity. Toto je pro Slovensko neakceptovatelné,“ řekl novinářům premiér.

„Z úcty k zavražděným si nedokážu si představit, že se tam budeme bavit,“ konstatoval a rozplakal se. „Cítím obrovský smutek a bolest. To, co se stalo je hrozné. Byla to úkladná poprava,“ dodal Samotný.