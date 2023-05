Habeck střemhlav. Ministrův sešup podemílá zelenou revoluci

Časopis Der Spiegel, na jehož přízeň si dlouho nemohl stěžovat, ještě umocnil bolest zeleného politika, když napsal, že se z miláčka strany stal trpitelem. Britský list The Daily Telegraph sáhl po úsloví From Hero to Zero (Z hrdiny nulou) a také týdeník Focus si rýpl: misi s třemi posláními – transformace ekonomiky, udržení blahobytu a záchrana světa – poznamenal neúspěch.