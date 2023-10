FT: Západ podporou Izraele ztrácí boj o přízeň váhajících zemí v záležitostech Ukrajiny

„To, co jsme mnohokrát řekli na téma Ukrajiny, musí platit i pro Gazu (…) To je to, co po nás teď chtějí (rozvojové země - pozn. red.). A pokud to neuděláme, proč by nám nadále měli věřit nějaké řeči o lidských právech?“ řekl FT další vysoce postavený západní diplomat. A dodal, že mnoho chudších zemí, které získaly samostatnost relativně nedávno, tradičně podporuje Palestince v jejich právech na základě toho, že si ještě dobře pamatují vlastní boj o nezávislost.