Zemřel bývalý papež Benedikt XVI.

Ve věku 95 let zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Podle agentur to oznámil Vatikán. Benedikt XVI., který seděl na svatém stolci v letech 2005 až 2013, byl prvním papežem za skoro 600 let, který odešel z funkce. Zdůvodnil to tím, že kvůli svému stáří již nemá dost sil na dobré vykonávání své funkce. Pak zastával post emeritního římského biskupa.

Foto: ČTK Emeritní papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger