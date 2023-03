Nord Stream jsme neodpálili, ale díky za kompliment, prohlásil ukrajinský ministr

Ukrajina v žádném případě nebyla zapojena do výbuchu ruských plynovodů v Baltském moři, prohlásil tamější ministr obrany Alexej Reznikov. Reagoval tak na materiál listu The New York Times, který se opírá o informace amerických tajných služeb. Přesvědčení, že by ukrajinské speciální síly byly schopny provést takovou operaci, je ale podle Reznikova vlastně do jisté míry komplimentem.

Foto: Ritzau Scanpix, Reuters Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov