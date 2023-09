Záchrana migrantů na moři je povinnost civilizace, řekl papež

Evropané by měli zachraňovat migranty připlouvající po moři, je to povinností naší civilizace. Prohlásil to v pátek papež František během prvního dne návštěvy jihofrancouzského města Marseille. Kdo se snaží bránit záchranným akcím, dopouští se gesta nenávisti, dodala hlava katolické církve. Právě současná migrační vlna ve Středozemním moři je hlavním tématem Františkovy návštěvy největšího francouzského přístavního města.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Papež František na návštěvě středomořské Marseille