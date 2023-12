Zabití Prigožina objednal Putinův důvěrník Patrušev

Letadlo s Prigožinem a dalšími devíti lidmi na palubě letos 23. srpna spadlo poté, co asi 30 minut po startu explodovalo výbušné zařízení pod jedním z křídel. Ruský prezident Vladimir Putin v říjnu uvedl, že se v tělech obětí letecké havárie našly střepiny ručních granátů. To ale podle amerického listu není pravda.

Podle bývalého ruského příslušníka ruských zpravodajských služeb se ale postoj ruského prezidenta změnil v říjnu 2022, kdy mu Prigožin zatelefonoval a „nevybíravě“ si postěžoval na nedostatek munice. Patrušev u hovoru byl a použil ho jako argument, proč by se Putin měl distancovat od šéfa wagnerovců, který nerespektuje autoritu Kremlu.

Prigožin následně 23. června spustil ozbrojenou vzpouru a spolu s 25 tisíci muži a tanky vyrazil nejprve do Rostova nad Donem, kde je velitelství ruského Jižního vojenského okruhu, a poté jeho muži táhli na Moskvu.

Patrušev v tu dobu převzal záležitost do svých rukou a pověřil několik lidí, aby se Prigožinovi dovolali, píše WSJ s odkazem na bývalého příslušníka ruských zpravodajských služeb a hodnocení západních zpravodajců.

Šéf wagnerovců ale telefony nezvedal, Patrušev proto zkoušel jako prostředníky Kazachstán a Bělorusko. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko pak vydal prohlášení, podle kterého s pomocí souhlasil a nakonec předal šéfovi wagnerovců nabídku, kterou vypracoval Patrušev: pokud Prigožin obrátí své jednotky, jeho muži budou moci odejít do Běloruska.

Po vzpouře se Kreml nesnažil příliš omezovat Prigožinův veřejný život. Šéf wagnerovců odcestoval do Afriky, kde zkontroloval tamní operace. Zároveň mu také bylo umožněno pokračovat v práci v Petrohradě i jinde v Rusku. Podle WSJ to v jednom think tanku uvedl Maksim Šugalej, které pro Prigožina pracoval. Podle něj byl ale šéf wagnerovců po vzpouře velmi ostražitý.