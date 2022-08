Za vstup do slovenských národních parků by se mohlo platit

Pomocí vstupného by se dal regulovat i počet návštěvníků a část lidí by se přesunula na jiné, méně vytížené trasy, které by byly bez poplatků.

„Pokud by to bylo kolem jednoho euro, dalo by se to akceptovat,“ řekly Lucie (31) a Petra (24) z Pardubic. Devětapadesátiletá Irena z Ostravy se domnívá, že pokud by to byla opravdu rozumná cena, neměl by to být pro nikoho problém.