Vyslyšela Putina. Šojguova dcera se veřejně rozešla s partnerem kvůli nesouhlasu s válkou

Stoljarov dlouhodobě čelil kritice, že je nevlastenecký. „Všichni v Kremlu věděli, že Šojguovi odpůrci několikrát přinesli příklady Stoljarovových online příspěvků do Putinovy ​​kanceláře,“ cituje web jeden z ruských telegramových účtů.

Do Šojguova zetě se před časem pustil i šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Stoljarov totiž letos v únoru podle portálu Meduza lajknul příspěvek protiválečného novináře Jurije Dudji.

Lajk Stoljarova se objevil pod Dudjovým příspěvkem na Instagramu věnovaném výročí ruské invaze na Ukrajinu. Novinář v něm invazi označil za „krvavou a nesmyslnou válku rozpoutanou Putinem a jeho lidmi“. Stoljarov poté popřel, že by příspěvek lajkoval.

„A když se ministr obrany chlubí svou dcerou a chlubí se nějakým blbcem, který je také bloger a který říká, že se mu ta speciální operace ani nelíbí… Nebyli jsme to my, kdo přišel s touto speciální operací, ale plnili jsme rozkazy,“ uvedl k tomu Prigožin. „Musíte Stoljarova chytit a přivést ke mně. Budu ho trénovat šest týdnů… Pomůžu mu zlepšit se tím, že ho pošlu do bojových operací,“ dodal.