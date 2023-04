V Budapešti se usadil ruský vědecký institut s nejasným pozadím

Podle webu sahá minulost společnosti Irias (International Research Institute for Advanced Systems) ještě do období Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Byla založena v roce 1976 v Berlíně v tehdejší NDR. Mezi zakládajícími členy bylo i tehdejší Československo.

Web 24.hu poukazuje na to, že je to podobný seznam států jako v případě Mezinárodní investiční banky (MIB), na kterou před časem uvalily Spojené státy sankce a její sídlo bylo pak urychleně přemístěné z Budapešti do Moskvy. Maďarská vláda poté rozhodla o stažení svých zástupců z banky.