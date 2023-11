U tureckých břehů se rozlomila vejpůl nákladní loď

Loď Pallada plující pod kamerunskou vlajkou se v neděli kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám rozlomila na dvě části poté, co najela na mělčinu v pětimetrových vlnách u tureckého města Eregli, asi 200 kilometrů východně od Istanbulu. S odkazem na Generální ředitelství námořní dopravy o tom informuje zpravodajská agentura The Associated Press (AP).

Při bouři se v Turecku rozlomila nákladní loďVideo: Reuters

Při bouři se v Turecku rozlomila nákladní loďVideo: Reuters

Článek Na palubě lodi se v tu chvíli nacházelo 13 členů posádky. Jak uvedla agentura AP, všichni se včas dostali do bezpečí. Ukrajinský list Ukrinform později upřesnil, že loď Pallada opustila přístav ve městě Oděsa, ze kterého měla směřovat právě do Eregli. Po rozlomení se nákladní loď dostala na břeh, kde narazila do betonových zdí přístavu, čímž poškodila pobřežní amfiteátr, uvedl list The Independent. Podobný osud postihl i loď Kafkametler plující pod tureckou vlajkou, která se v neděli potopila poté, co narazila do vlnolamu u přístavu u města Eregli. Podle agentury AP potopení jeden člen posádky nepřežil, dalších 11 se pohřešuje. Pátrací a záchranná operace se kvůli nepříznivému počasí o několik hodin zpozdila. Jakmile se však podmínky zmírnily, záchranáři v pondělí našli tělo lodního kuchaře lodi Kafkametler, uvedl turecký ministr dopravy a infrastruktury Abdulkadir Uraloglu. Jinde v Turecku zahynuli čtyři lidé, které smetly záplavy způsobené silnými dešti v jihovýchodních provinciích Diyarbakir a Batman, uvedli úředníci. Mezi oběťmi je matka a její dvě děti. Třetí dítě se stále pohřešuje. Asi 50 lidí bylo při záplavách zraněno.