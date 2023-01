Turecko zrušilo návštěvu švédského ministra, aktivista ve Švédsku spálil korán

Švédský ministr zahraničí Tobias Billström po Paludanově protestu prohlásil, že islamofobní provokace jsou děsivé. „Švédsko má rozsáhlou svobodu projevu, ale to neznamená, že švédská vláda nebo já podporujeme vyjádřené názory,“ uvedl na twitteru.

Na samostatném protestu později pochodovalo centrem Stockholmu několik stovek prokurdských aktivistů, kteří zároveň odmítají vstup Švédska do NATO. V Istanbulu naopak skupina asi 200 protestujících v reakci na pálení koránu zapálila před švédským konzulátem švédskou vlajku, uvedl Reuters.

Stockholm potřebuje souhlas Turecka s žádostí Švédska o vstup do NATO. Země požádala o vstup do Severoatlantické aliance společně s Finskem loni v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Vstup těchto severských zemí do aliance musí schválit všech 30 členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo.