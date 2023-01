Maďarsko s Tureckem se zatím nerozhodly, jestli si přejí rozšíření NATO o Finsko a Švédsko

„Nemáme potřebná čísla, opozice bude klást nejrůznější otázky a my nemůžeme riskovat náš politický kapitál, když jdeme v příštích třech nebo čtyřech měsících do voleb,“ řekl.

Co se týče Maďarska, tam je termín obdobně vágní. Původně měl maďarský parlament tento úkol stihnout do konce roku, to však nevyšlo. Švédským představitelům bylo sděleno, že se do toho Budapešť pustí v únoru.