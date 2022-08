Sněmovna odsouhlasila vstup Finska a Švédska do NATO

Sněmovna v sobotu nad ránem souhlasila se vstupem Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Oba severské státy o vstup do Aliance požádaly počátkem července kvůli ruské invazi na Ukrajinu, a rozhodly se tak ukončit svou neutralitu. Senát schválil rozšíření NATO o Finsko a Švédsko už dřív, zbývá podpis prezidenta. Zeman vstup obou zemí do Aliance podle dřívějšího vyjádření jeho mluvčího od začátku podporoval.

Foto: Milan Malíček, Právo Poslanecká sněmovna