České předsednictví v Radě EU skončilo, převezme ho Švédsko

Konsenzus se povedlo najít u přijetí Chorvatska do schengenského prostoru od počátku roku 2023. Naproti tomu Bulharsko a Rumunsko kvůli vetu Rakouska a Nizozemska neuspěly.

Rakouský postoj podle ministra Beka všechny překvapil. Hrozí to, že skepse občanů odmítnutých zemí vůči EU naroste, zklamáním to ale je i pro všechny další státy, které v budoucnu o vstup do Schengenu usilovat budou, řekl nedávno ČTK.