Transgender žena dostala osm let za znásilnění, kterých se dopustila jako muž

Podle rozhodnutí soudu existuje u Brysonové vysoké riziko recidivy. Po odpykání trestu tak bude ještě další tři roky pod drobnohledem a bude doživotně zařazena do registru sexuálních delikventů.

„Považujete se za oběť, ale tou nejste. Vaše zranitelnost není žádnou omluvou pro to, co jste před dvěma ženám v letech 2016 a 2019 provedla,“ řekl soudce Richard Scott.

Její případ vedl k revizi a následné změně zákona ve Spojeném království. Nově budou všichni odsouzení či vazebně stíhaní transsexuální vězni umístěni do věznic podle svého rodného pohlaví.

„Vidím to tak, že zločin spáchala ještě jako muž. Trest by si tak měla odpykat v mužské věznici,“ řekla stanici BBC Shonna Grahamová, která byla manželkou Brysonové ještě v dobách, kdy byla mužem. Nyní 31letá Grahamová uvedla, že během jejich vztahu nikdy nedošlo, byť jen k náznaku, že by se její manžel chtěl stát ženou.