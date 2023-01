Transgender ženu ve Skotsku odsoudili za znásilnění. Nepůjde do ženské věznice

Skotka Isla Brysonová byla v úterý odsouzena za znásilnění dvou žen v letech 2016 a 2019, které spáchala ještě před změnou pohlaví pod jménem Adam Graham. Do rozhodnutí o výši trestu byla umístěna do ženské věznice Cornton Vale. Musela být ale přesunuta. Vzhledem k povaze trestných činů, které spáchala, totiž z tohoto rozhodnutí řada aktivistů a politiků vyjádřila obavy.

O případu se debatuje v době, kdy Londýn zablokoval zákon přijatý ve Skotsku, který usnadňuje změnu pohlaví a umožňuje ji bez lékařského doporučení a už od 16 let. To vyvolalo kritiku některých bojovníků za práva žen, kteří tvrdí, že by toho mohli využít násilničtí muži, aby se dostali do prostor určených pro jedno pohlaví, jako jsou například toalety.