Švýcarská džihádistka dostala za chladnokrevný útok v obchodním domě 9 let

Soud v jihošvýcarské Bellinzoně poslal v pondělí na devět let do vězení 29letou Švýcarku, která se v roce 2020 ve jménu takzvaného Islámského státu (IS) pokusila v obchodním domě v Luganu zabít dvě ženy.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto