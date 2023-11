Švédský ministr obrany: Musíme se stát co nejdříve členem NATO kvůli hrozbě z Ruska

Švédský ministr obrany Pål Jonson apeluje na co nejrychlejší přijetí Švédska do Severoatlantické aliance kvůli hrozbě Ruska. Řekl to listu The Guardian. Přijetí se protahuje, protože je ještě neratifikovaly Turecko a Maďarsko a odkládají to.

Foto: Lehtikuva / Vesa Moilanen, ČTK Švédský ministr obrany na bezpečnostní konferenci v Helsinkách