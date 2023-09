Maďaři chtějí jednání se Švédskem ještě před ratifikací vstupu země do NATO

Svobodná Evropa připomíná, že maďarský parlament by měl na podzim hlasovat o vstupu Švédska do NATO. Maďarsko společně s Tureckem jsou poslední členské země aliance, které vstup Švédska ještě neratifikovaly.

Zdroj tvrdí, že před hlasováním by měl v Budapešti jednat premiér Kristersson nebo ministr zahraničí Tobias Billström a měli by se setkat s premiérem Orbánem nebo šéfem diplomacie Péterem Szijártóem. „Maďarští představitelé by na jednání chtěli švédským politikům vysvětlit, že Maďarsko nemá žádné problémy s demokracií a s dodržováním lidských práv,“ uvedl web Svobodné Evropy .

Předseda maďarského parlamentu László Kövér vyjádřil dokonce přesvědčení, že členství Švédska v Severoatlantické alianci není nutné a takového spojence, jako je Švédsko, Maďarsko v NATO nepotřebuje. „To, co dělají Švédové se svou zemí, dokazuje, že nemají rádi vlastní zemi, spíš ji nenávidí. Pokud by to tak nebylo, tak by ji neničili,“ řekl v televizi Hír TV Kövér.