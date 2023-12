Unijní lídři rozhodli o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou

„Bylo schváleno rozhodnutí o rozšiřování Evropské unie. To, co je podstatné, tak zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem a také otevření se za splnění určitých podmínek přístupovým jednáním Bosně a Hercegovině,“ řekl Fiala s tím, že došlo také k udělení statusu kandidátské země Gruzii.

Ještě ve čtvrtek ráno se proti zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou stavěl maďarský premiér Viktor Orbán. Tvrdil, že Kyjev nesplnil tři ze sedmi podmínek. „Evropská unie by se měla k tomuto tématu vrátit později,“ doplnil s odkazem na volby do Evropského parlamentu příští rok v červnu. Podle médií měl Orbán při rozhodování odejít ze sálu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i moldavská prezidentka Maia Sundová rozhodnutí na sociální síti X uvítali. „Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ napsal Zelenskyj.

Unijní lídry ještě čeká debata nad další pomocí Ukrajině a revizi rozpočtu EU na roky 2021 až 2027. „Dále nás čeká debata o dalších klíčových otázkách, především revizi víceletého finančního rámce. Do jisté míry to souvisí s podporou Ukrajiny. To na čem se naprostá většina zemí shoduje je, že máme vytvořit prostředky pro to, abychom pomohli Ukrajině a teď vedeme debatu o tom, jak moc má být rozpočet navýšen a v jakých položkách,“ přiblížil Fiala.