V Bruselu začal summit EU. Řešit se bude rozšiřování a další pomoc Ukrajině

Hlavním tématem jednání lídrů členských zemí od 13. do 15. prosince bude další pomoc Ukrajině, která je už téměř dva roky ve válce s Ruskem. EU by měla Ukrajině poskytnout další dlouhodobou pomoc ve výši 50 milionů eur (1,2 bilionu korun) a vojenskou pomoc 500 milionů eur (12 miliard korun). Zároveň by měli diskutovat také o zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny a dvanáctém sankčním balíčku vůči Rusku.