Slovensko rozhodlo. Daruje své stíhačky MiG-29 Ukrajině

Předseda vlády zdůraznil, že Slovensko poskytuje stíhačky Ukrajině, aby se mohla bránit. Premiér odmítl kritiku šéfa opoziční strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica, že darováním stíhaček vláda zatahuje Slovensko do války. „Stíhačky už darovali i naši spojenci,“ dodal Heger.

Od loňského září zabezpečuje ochranu slovenského vzdušného prostoru Česká republika a Polsko, od letošního června by se mělo přidat Maďarsko. Bude to tak do doby, než Bratislava obdrží objednané americké stíhačky F-16.