První stíhačky F-16 dostane Slovensko začátkem roku 2024

Podle ministra na Slovensko dorazí v prvním čtvrtletí 2024 čtyři stíhačky F-16. Předchozí slovenská vláda vedená stranou Směr - sociální demokracie koupila celkem 14 amerických stíhaček F-16. Spojené státy však oznámily, že dodávka stíhaček se zpozdí o 12 až 14 měsíců a prvních sedm kusů dorazí na Slovensko až v první polovině roku 2024. Do té doby chrání slovenský vzdušný prostor Polsko a Česko. Od letošního června by se mělo přidat také Maďarsko.

Naď tvrdí, že i když má Hegerův kabinet jen dočasné pověření, Slovensko by stíhačky na Ukrajinu mohlo dodat. „Slovensko by tímto krokem určitě nevstoupilo do války. Ve smyslu charty OSN, pokud darujete zbraně zemi, která se brání agresi, nezapojujete se aktivně do války,“ nechal se slyšet Naď.