Skupina italských chlapců znásilnila dvě třináctileté dívky

Ten to následně řekl svým rodičům, kteří údajně o znásilnění neměli žádné tušení. Jak uvedl italský deník, dívky totiž měly o všem mlčet, a to pravděpodobně ze strachu. Obě dívky se posléze podrobily lékařskému vyšetření, které znásilnění potvrdilo.

Skupinka šesti chlapců měla údajně obě sestřenice vylákat pod falešnou záminkou do opuštěné kůlny, a to poblíž jednoho z mnoha drogových doupat v dělnické čtvrti obce Caivano. Podle listu si právě tehdy obě oběti uvědomily, že spadly do pasti nejméně šesti chlapců, kteří je následně v kůlně znásilnili.