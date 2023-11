Šampaňské chutnalo divně, pak mi to došlo, popsala francouzská poslankyně zdrogovaná senátorem

Stanici BFMTV vysvětlila, proč šla do senátorova domu. Oba se přátelí deset let, protože jsou ze stejného města. Minulý týden přijala jeho pozvání, aby s ním oslavila jeho znovuzvolení do horní komory. I když předpokládala, že se potkají v restauraci, on jí řekl, že to bude v bytě, „protože tam bude méně lidí, menší hluk a on bude vařit fajitas“. V jeho domě prý do té doby byla jen jednou.