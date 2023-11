Rusko se vrací jako světová velmoc, tvrdí Putin

„Hájíme bezpečnost a prosperitu celého našeho národa, vyšší historické právo být Ruskem, silnou a nezávislou mocností, civilizací. Právě naše země, ruský svět, jak už to bylo nejednou v dějinách, zatarasila cestu těm, kdo usilují o světovládu,“ prohlásil. „Otevřeně říkáme, že diktatura jednoho hegemona chátrá, upadla do chaosu a je pro okolí prostě nebezpečná. To už chápe celá světová většina,“ řekl, aniž výslovně zmínil Spojené státy, které v předchozích projevech obviňoval ze zavlečení Ruska do války.