Prezident Pavel: Rusko je nejvýznamnější hrozbou pro evropskou bezpečnost

Rusko je v současnosti nejvýznamnější a bezprostřední hrozbou pro evropskou bezpečnost i pro spojence v Severoatlantické alianci. Při přednášce na škole NATO Defense College v Římě to v úterý řekl český prezident Petr Pavel. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj otevřeně deklaruje, že bojuje proti kolektivnímu Západu.

Ruské imperiální ambice by podle Pavla neměly limity, pokud by nebyly stanoveny. „Pokud mu to bude dovoleno, Rusko se nebude zdráhat vzít si regiony bývalého východního bloku,“ poznamenal.