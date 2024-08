Rusko propustilo amerického novináře Gerschkoviche v rámci výměny vězňů s USA

Kreml v rámci dohody rovněž propustí disidenta Vladimira Kara-Murzu, uvedl jeden z evropských úředníků pod podmínkou anonymity. Tento dvaačtyřicetiletý aktivista s dvojím rusko-britským občanstvím vytrvale bojuje proti vládě vůdce Vladimira Putina. Loni v dubnu byl odsouzen k rekordnímu trestu 25 let vězení za vlastizradu a další obvinění za kritiku ruské invaze na Ukrajinu, píše Bloomberg.

Ohledně toho, kdo by mohl být předán ruské straně, se hojně spekuluje. V úvahu připadá například Vadim Krasikov, který si v Německu odpykává doživotí za vraždu v Gruzii narozeného Čečence Zelimchana Changošviliho, ke které došlo v roce 2019.

Amerického novináře Gerschkoviche ruské úřady zadržely loni v březnu během reportážní mise v uralském Jekatěrinburgu. Posléze byl obviněn ze špionáže pro americkou CIA. Novinář, The Wall Street Journal i americké úřady obvinění odmítli. Gerschkoviche v červenci při zrychleném řízení ruský soud odsoudil na 16 let vězení. Stejný trest si v roce 2020 odnesl i Whelan, kterého Rusové taktéž odsoudili za špionáž. I on obvinění odmítá.