Rozkol ve slovenské vládní koalici, Danko nechce Pellegriniho za prezidenta

Předseda nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka upozornil, že vládní koalice je nejednotná, když Směr-sociální demokracie, Hlas-sociální demokracie a SNS se nedokážou dohodnout na společném kandidátovi.

Ficův Směr by přitom podle webu startiup.sk Pellegriniho prezidentskou kandidaturu podpořil, ale Danko nadále trvá na svém. „Budu dělat vše pro to, aby byl prezidentem Robert Fico. Budu ho donekonečna vyzývat, aby kandidoval, protože v případě Petra Pellegriniho hrozí rozpolcenost voliče,“ nechal se slyšet před časem Danko. Podle předsedy SNS by Fico byl dobrým prezidentem Slovenské republiky. „Nejlepším prezidentem pro Slovenskou republiku v této etapě je Robert Fico,“ trvá na svém Danko.

Foto: Darko Bandic, ČTK/AP Peter Pellegrini

Podle předsedy nejmenší vládní strany by Fico mohl jít ve šlépějích bývalé hlavy státu Ivana Gašparoviče. „Po prezidentech, kterých jsme tu měli ze zahraničních peněz, jako paní Čaputová, by se to hodilo,“ dodal Danko.

Fico to už zkoušel

Fico však Dankovo nadšení zchladil, když prezidentskou kandidaturu opětovně odmítl. „Kandidovat za prezidenta nepůjdu,“ řekl Fico v televizi TA3. Fico kandidoval na post hlavy státu v roce 2014, kdy ho porazil Andrej Kiska.

Fico, Pellegrini a Danko se dohodli na nové slovenské vládě

Po jasně odmítavém vyjádření slovenského premiéra k další kandidatuře se množí spekulace, že SNS postaví vlastního kandidáta a mohl by jím být právě Danko.

Pellegrini favoritem

Předseda parlamentu a vládní stran Hlas Peter Pellegrini zatím neoznámil svou kandidaturu, má tak učinit začátkem příštího roku. Podle průzkumů veřejného mínění by se Pellegrini dostal do druhého kola prezidentských voleb společně s exministrem zahraničí Ivanem Korčokem. Ve druhém kole by Pellegrini Korčoka jasně porazil.

Foto: Petr Horník, Právo Ivan Korčok

Současná hlava státu Zuzana Čaputová oznámila, že se nebude ucházet o druhé funkční období. Její mandát končí 15. června 2024. Přesný termín prezidentských voleb ještě nebyl stanoven.