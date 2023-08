Putin krátce před invazí nařídil rychlý přesun své superjachty z Hamburku

Jachta patřící ruskému prezidentovi procházela v Hamburku nákladnou opravou za 32 milionů dolarů (přes 700 milionů korun). V polovině ledna loňského roku ale obdržela společnost e-mail s požadavkem, že má být Kosatka co nejrychleji přesunuta zpět do Ruska. Odůvodnění: Majitel lodi je nespokojen se vším a přeje si, aby do 1. února 2022 byla v Rusku. Opravy lodi přitom měly trvat ještě rok.