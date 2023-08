První je pro nás Polsko, ne Ukrajina. Vládnoucí strana obrací ve volební kampani

„Nebude to přímo protiiukrajinská rétorika, ale budeme zdůrazňovat, že prvořadé jsou pro nás polské, nikoli ukrajinské zájmy.“ Slova významného poslance vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) citovaná polským liberálním listem Gazeta Wyborcza , ukazují na výrazný obrat v zacílení volební kampaně.

V pozadí je aktuálně spor o ukrajinské obilí, jehož dovozu se Varšava brání s odkazem na cenový dumping. A právě tento moment se nyní překlápí i do předvolební kampaně: jádro voličské podpory PiS je ve venkovských oblastech, které jsou stále zčásti závislé na zemědělství. A Jaroslaw Kaczyński, dlouholetý předseda Pis a podle mnohých nejmocnější muž ve státě, o své farmáře nechce přijít.

Právo a spravedlnost sice podle aktuálních předvolebních průzkumů vede se zřetelným náskokem před liberální Občanskou koalicí (KO), její hlavní soupeř se ale nyní jmenuje jinak. Je to totiž krajně pravicová Konfederace svobody a nezávislosti (Konfederace) - strana mj. horující proti příliš liberální politice vůči uprchlíkům. V posledních týdnech se jí daří získávat voliče PiS. A pokud by se současné průzkumy na konci října přetavily ve skutečné výsledky voleb, stala by se Konfederace se 14 procenty rozhodujícím jazýčkem na vahách.