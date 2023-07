Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilí nezruší, uvedl Kaczyński

Evropská komise v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen; tento krok neomezuje exportní tranzit do dalších zemí. Zákaz má skončit 15. září.

„Naši ukrajinští přátelé si musí uvědomit, že neobětujeme naše zemědělství,“ prohlásil Kaczyński, který je bez ohledu na své formální postavení pokládán za nejmocnějšího muže v zemi. „Tvrdě bráníme jejich (ukrajinské) zájmy. Chceme, aby válku vyhráli. Děláme také vše pro to, aby vyhráli, aby se stali členy NATO, ale také oni musí brát zřetel na naše zájmy,“ dodal.

Ministři zemědělství pěti středoevropských zemí se 19. července ve Varšavě dohodli, že budou společně požadovat, aby zákaz dovozu ukrajinského obilí do těchto států platil alespoň do konce roku.

Schůzka byla svolána v reakci na ruské rozhodnutí neprodloužit dohodu umožňující vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů. Polský premiér Mateusz Morawiecki při této příležitosti prohlásil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilí do Polska v polovině září nezruší.

Turecká nákladní loď Samsun byla posledním plavidlem, které vyplulo z ukrajinské Oděsy poté, co Rusko oznámilo, že 17. července 2023 odstoupí od obilné dohody umožňující export ukrajinského obilí přes ukrajinské černomořské přístavy

Kyjevu se možnost prodloužení zákazu nelíbí, místopředsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková zákaz dovozu ukrajinských plodin do pětice zemí označila za diskriminační, a to ze „strany nejbližších sousedů, zejména, když má Ukrajina nepřítele na moři“. V případě prodloužení zákazu by podle ní Kyjev zvážil určitá zrcadlová opatření.