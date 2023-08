Nevděčná Ukrajina? Kyjev se zlobí za slova šéfa polské prezidentské kanceláře

Poradce Przydacz hovořil o možnosti prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí do zemí hraničících s Ukrajinou včetně Polska. Podle něj je pro Polsko nejdůležitější ochrana zájmů polských zemědělců. „A pokud jde o Ukrajinu, tak ta od Polska dostala skutečně velkou podporu,“ pokračoval poradce. „Myslím, že by stálo za to, kdyby si začala vážit role, kterou Polsko v posledních měsících a letech pro Ukrajinu sehrálo,“ řekl.