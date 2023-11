Průlom ve Španělsku. Socialisté získali podporu pro vládu výměnou za amnestii katalánským separatistům

„Je to dohoda, která nám dává historickou možnost vyřešit problém (Katalánska, pozn. red.), který lze řešit pouze politickou cestou,“ zmínil podle listu The Guardian Cerdán.

Předseda socialistů Pedro Sánchez by měl většinu získat díky krajně levicovému uskupení Sumar (12 procent), s nímž již podepsal memorandum o spolupráci, a podpoře malých regionálních stran včetně těch katalánských.

Sváry budí závazek PSOE předložit v parlamentu zákon o amnestii, která by omilostnila vězněné či obviněné katalánské politiky podílející se na organizaci referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017. Hlasování tehdy přivedlo Španělsko do velké politické krize a španělský ústavní soud referendum posléze prohlásil za neústavní.

Otázkou zůstává osud Carlese Puigdemonta, hlavní postavy katalánských snah o nezávislost. Puigdemont se před španělskou justicí již několik let ukrývá v Belgii (i proto se některá jednání o podpoře Sánchezovy vlády konala v Bruselu) a v závislosti na přesném znění zákona o amnestii je možné, že by se v brzké budoucnosti mohl vrátit do Španělska.