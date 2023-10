Vítěz voleb neuspěl. Španělský král navrhl na premiéra opět Sáncheze

Feijóo, jehož strana má ve 350členné dolní komoře 137 křesel a na většinu nedosáhne ani se stranou Vox (33), šel minulý týden do téměř jistě prohraného boje. Dvě kola hlasování o důvěře tak využil hlavně ke kritice Sáncheze za jeho snahu získat další mandát i díky katalánským separatistům.

Socialisté, jejichž lídr může obhájit post premiéra, mají v dolní komoře 121 mandátů a jsou druhou nejsilnější stranou. Pro důvěru může Sánchez počítat s 31 hlasy levicové koalice Sumar a podpořit by ho měly zřejmě i baskické strany EH Bildu (šest) a PNV (pět) a jeden poslanec za Galicijský nacionalistický blok (BNG).

Sánchez se od červencových voleb veřejně nevyjadřoval k tomu, zda požadavky separatistů podpoří. Jeho socialisté nicméně už prosadili první z nich, a to používání katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny v dolní komoře parlamentu a jejich tlumočení do španělštiny. Zákon o amnestii by podle zdrojů místních médií socialisté podpořili, referendum je ale pro ně nepřijatelné.