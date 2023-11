Jednotný unijní trh po polsku: Propíchaných pneumatik u českých aut přibývá

Jedním z nich byl i Josef Dembek z Bolatic na Opavsku. „Že k útokům v Polsku dochází, jsme věděli, mezi lidmi se tady o tom teď hodně mluví. Přesto jsme tam jeli. Nejprve šla manželka pro nějaké věci do Dina a říkala, že půjde dovnitř raději sama, ať hlídám auto. Pak jsme ještě přejeli ke Stokrotce a zašli jsme k řezníkovi. To už jsem si říkal, že se nic nemůže stát, ale byla to chyba,“ řekl Dembek s tím, že teprve doma zjistil, že mu z pravé přední pneumatiky utíká vzduch. „Hned jsem přejel do servisu v nedalekém Zábřehu. Když jsem tam přijel, kolo už stálo skoro na ráfku. Když ho nafoukali a hodili do vody, zjistili, že je z boku šest malinkých dírek. Je to k vzteku, zrovna letos jsem koupil nové zimní pneumatiky,“ řekl Dembek.