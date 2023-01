Plány na novou vládní většinu na Slovensku ztroskotaly, budou asi předčasné volby

Bez hlasů poslanců za SaS Heger v parlamentu nemá potřebnou většinu 76 zákonodárců. Bez poslanců SaS by Hegerovu snahu o novou většinu podpořilo maximálně 71 poslanců OLaNO, Jsme rodina a Za lidi. Ani tento počet však Heger stále nemá jistý.

Předčasné volby už nyní podporuje celá opozice včetně SaS a k tomuto řešení se přiklání i vládní hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára. Toto seskupení by ve 150členném parlamentu mělo potřebnou ústavní většinu 90 hlasů.

Návrh zavedení ústavních pravidel pro zkrácení volebního období je předmětem referenda, které bude v zemi tuto sobotu. Očekává se, že plebiscit v této záležitosti ztroskotá na nízké účasti. Z osmi dosavadních referend konaných na Slovensku bylo dosud platné pouze jediné, a to v roce 2003 o vstupu do země do Evropské unie, kdy účast dosáhla 52,15 procenta.