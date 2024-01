Pellegrini by podle průzkumu jasně vyhrál slovenské prezidentské volby

Podle průzkumu by Pellegrini získal v prvním kole přímé volby hlavy státu 43,9 procenta hlasů, zatímco jeho největší soupeř exministr zahraničí Ivan Korčok by získal 32,3 procenta hlasů.

Na třetím místě by skončil bývalý ministr zahraničí Ján Kubiš (9,9 %), na čtvrtém bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefan Harabin (9,8 %) a na pátém předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko (3,5 %). Prvního kola prezidentských voleb by se zúčastnilo padesát procent voličů.

Předseda parlamentu by ovládl i druhé kolo voleb, kterého by se zúčastnilo už pouze 42 procent voličů. Pellegrini by v něm získal 58 procent hlasů a Korčok 42 procent hlasů.