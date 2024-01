Hrubost, vulgárnost a lež nejsou projevem síly, ale slabosti, uvedla Čaputová v projevu

Hlava státu připomněla, že Slovensko zažilo v roce 2023 množství politických konfliktů, tři předsedy vlády a ostrou předvolební kampaň a předčasné volby. „Byl to bezpochyby náročný rok, plný změn, očekávání, jejich naplňování, ale i zklamání,“ řekla Čaputová.

Prezidentka zdůraznila, že i po předčasných volbách potřebuje Slovensko hodnotovou kontinuitu, a to nejen deklarovanou, ale reálnou. „Volbami se nemění společnost a nesmějí se měnit demokratické hodnoty, na nichž je založená. Pokud je zde snaha o zásadní změny, tak nevyhnutelně po důkladné analýze a poctivé diskusi,“ uvedla hlava státu.

Hlava státu se vyslovila proti nekulturnosti v politice a množství konfliktů ve společnosti. „Pro mnohé je to překážka setrvání na Slovensku a pro další zase překážka návratu domů. Nevraživost se stává doprovodným znakem veřejného života. Přelévá se však i do našich rodin, domácností, do běžných vztahů mezi lidmi. Hrubost, vulgárnost a lež nejsou projevem síly, ale slabosti,“ upozornila Čaputová.