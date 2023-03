Pedofila obelstila na internetu jeho oběť. Britský soud jej poslal na 22 let za mříže

Odhalení De Sousy přitom žena, kterou britský deník The Daily Mail nejmenuje, začala plánovat v roce 2021.

„Vaše oběť se dozvěděla o vašem podmíněném trestu a domnívala se, že by jí nyní mohli uvěřit. Pod pseudonymem na internetové chatovací stránce na vás nastražila past, probírala s vámi vaši zálibu v nezletilých dívkách a vy jste se jí sám přiznal, že jste ji zneužil, když byla ještě dítě,“ uvedl soudce Jonathan Bennett.

„Choval jste se, jako kdyby se nic nestalo. Ale tím, co jste udělal, jste jí zkazil dětství. Využíval jste ji k sexu jako svůj majetek. V předsoudní vyšetřovací zprávě jste začal oběť obviňovat a svalovat na ni odpovědnost za to, co jste jí udělal. Tento faktor ve mně vyvolává velké obavy,“ dodal soudce před vynesením rozsudku.