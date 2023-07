Němečtí konzervativci volají po tom, aby odmítnutí práce znamenalo pro migranty snížení dávek

„Nabídka práce musí být součástí integrační služby, kterou příchozím poskytujeme. Pokud žadatelé o azyl tuto nabídku nepřijmou, mělo by dojít ke snížení dávek,“ řekl deníku Bild Alexander Dobrindt, místopředseda poslanecké frakce opoziční CDU/CSU ve spolkovém sněmu.

Ve společném prohlášení se za to postavili například šéfové okresů v jižní spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

„Náš sociální stát pomáhá těm, kteří pomoc potřebují. Máme však také právo očekávat, že každý jednotlivec v rámci svých možností přispěje k úspěchu společnosti, a to i veřejně prospěšnými pracemi,“ uvedl Steffen Jäger, předseda Sdružení měst a obcí (Gemeindetag) Bádenska-Württemberska.

Podle statistiky OECD pět let po příchodu do země v Německu pracuje na trvalý úvazek asi polovina uprchlíků. O něco větší podíl pracujících je mezi muži.

„Potřebujeme migranty dostat do běžných pracovních pozic v byznysu (…) Bylo by to dobré i pro zaměstnavatele, kteří potřebují mít jistotu při plánování,“ uvedl.