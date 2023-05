Každý druhý Němec by bral méně uprchlíků, potvrdil průzkum

Vyplývá to z průzkumu ARD DeutschlandTrend, jehož výsledky zveřejnila v pátek televize ARD .

Polovina Němců (50 procent) uvádí, že se bojí, že do Německa přichází příliš běženců; 46 procent s tímto tvrzením nesouhlasí.

Nancy Faeserová, spolková ministryně vnitra, oznámila, že azylové řízení na vnějších hranicích EU podporuje. Utečenci by tedy měli být na vnějších hranicích EU registrováni, evidováni a identifikováni, což podporuje velká většina Němců. Pro 79 procent je návrh krokem správným směrem, pro každého desátého (11 procent) je to krok špatným směrem.

O podrobnostech takového nařízení se nyní diskutuje před summitem spolkových zemí ohlášeném na 10. května v úřadu kancléře Olafa Scholze. Kritici namítají, že takové azylové řízení na vnějších hranicích EU by podkopalo právo na azyl, pro mnoho uprchlíků by ho de facto zrušilo.

To, že by lidé, kteří z různých důvodů prchají, měli být v Německu přijímáni, se těší široké podpoře – i když ta v některých kruzích mírně klesá: 84 procent si například myslí, že je správné, aby se Německo postaralo o uprchlíky, kteří prchají před válkou nebo občanskou válkou (-10 oproti únoru 2016).

Naopak přijímání migrantů, kteří zamířili do Německa, protože doma nemají práci nebo obživu, naopak považuje za správné jen menšina - 30 procent; šest z deseti Němců (61 procent) má za to, že je to špatně.