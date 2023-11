„Historický okamžik“ v migrační politice. Německo přitvrdí

Místo hotovosti mají být žadatelům o azyl v budoucnu vydávány předplacené karty. To proto, že migranti nyní část hotovosti posílají do své vlasti a část peněz dají převaděčům.

Aby se „snížila motivace k druhotné migraci v rámci Evropy do Německa“, budou tzv. analogické platby ve výši sociálních dávek, které byly žadatelům o azyl dosud vypláceny po 18 měsících pobytu v Německu, v budoucnu náležet až po 36 měsících. Do té doby budou nadále dostávat výrazně nižší platby podle zákona o dávkách pro žadatele o azyl. Tím se mají ušetřit stovky milionů eur ročně.

Po měsících sporů o náklady na ubytování a integraci mají spolkové země a místní úřady v budoucnu dostávat paušální částku 7500 eur (184 tisíc korun) na jednoho žadatele o azyl ročně. Jak už to při kompromisu bývá, je to méně, než spolkové země a místní úřady požadovaly, a více, než chtěla nabídnout spolková vláda. Úřady si představovaly sumu v přepočtu 258 000 korun na migranta. Dosud země dostávaly paušální částku (letos to bylo 3,7 miliardy eur) bez ohledu na to, jak velký počet žadatelů v nich pobýval.