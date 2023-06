Němci sepsali vládě chmurné vysvědčení. Kancléřova SPD by poprvé neporazila Alternativu

Pokud by se volby do Spolkového sněmu konaly nyní, vládní sociální demokracie (SPD) kancléře Olafa Scholze i protestní Alternativa pro Německo (AfD) by dosáhly shodného výsledku – 18 procent. Ukázal to průzkum veřejného mínění zveřejněný v pátek veřejnoprávní stanicí ARD.

Foto: Profimedia.cz Policisté střeží předvolební shromáždění AfD ve východoněmeckém Zhořelci v září 2021