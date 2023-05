Habeck zatroubil k ústupu. Zákaz nových plynových kotlů pohřbil

Svobodní demokraté v březnu kývli na časový harmonogram, podle něhož by měl být zákon přijat do letních prázdnin. Do nich však zbývají pouhé tři týdny, a tak předlohu ve vládě pozdržují s tím, že je třeba ji „kompletně přepsat“. To vedlo Habecka k rozhořčenému obvinění koaličního partnera z „porušení slova“.