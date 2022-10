Můj syn je oběť, řekl otec dvojnásobného vraha na Slovensku

Juraj Krajčík starší vyslovil upřímnou soustrast pozůstalým po zavražděných Juraji (27) a Matúšovi (23). „Vím, co cítí. To samé cítíme my, naše rodina,“ uvedl. Svého syna označil za nekonfliktního člověka, který byl slušný a uctivý. „Já nevěřím, že to udělal. Domnívám se, že je zneužitá oběť,“ řekl Krajčík st. Naznačil, že vraždu spáchal někdo jiný a jeho syn byl zmanipulovaný. Mladík se ke dvojnásobné vraždě sám přihlásil.

Vrah zanechal dopis na rozloučenou věnovaný především rodičům. „Přichází čas, vykročím vpřed ven ze dveří bytu a zaútočím na nepřítele vším, co mám,“ napsal. „Prosím, nesmutněte. To, co dělám, nedělám pro sebe. Dělám to proto, že vím, jaké plány mají naši nepřátelé. Dělám to pro svůj lid, svůj národ a svoji rasu,“ napsal Krajčík.